У Миколаєві місцеві жителі просять привести до ладу Широкобальський міст, який сполучає Центральний та Корабельний райони міста.

Про проблему «НикВести» повідомила місцева жителька Алла Тарнавська.

Жінка розповідає, що міст, який був підритий ще на початку повномасштабного вторгнення, поступово осипається, ускладнюючи рух як для пішоходів, так і для водіїв. Крім того, жителька скаржиться на повалені бордюри та відсутність доріжок для пішоходів.

«Доріжки, щоб піднятися та спуститися з мосту немає. З одного боку розбили (були бліндажі) і потім закрили як попало, навіть бордюри залишились під глиною. Доріжки тепер немає зовсім, лише болото. А люди хай ходять, як хочуть. На додаток до того, що дорога вкрита болотом, на підйомі та спуску мосту лежать розкидані бетонні огородження», — говорить Алла Тарнавська.

Стан Широкобальського мосту, фото: Алла Тарнавська Стан Широкобальського мосту, фото: Алла Тарнавська Стан Широкобальського мосту, фото: Алла Тарнавська

Також вона додала, що уздовж доріжок досі знаходяться пляшки від «коктейлів Молотова», які лежать на мосту ще з початку повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що ще півтора місяця тому місцеві жителі звертались із цією проблемою до місцевої влади, відповідне звернення було опубліковано у контакт-центрі Миколаївської міськради.

«Багато разів тут бригади працювали і не дороблено. Бордюр на мосту валяється, там же люди ходять», — йдеться в повідомленні.

Стан Широкобальського мосту, фото: Алла Тарнавська Стан Широкобальського мосту, фото: Алла Тарнавська

Нагадаємо, раніше мешканці Широкої Балки також cкаржилися на відсутність доріжок, що ведуть на міст і просили міську владу зробити тротуар від Широкобальського мосту до трамвайної зупинки.

Широкобальський міст

Нагадаємо, що лютому 2020 року депутати Миколаївської міської ради схвалили передачу на баланс «Укравтодору» Інгульського та Широкобальського мостів. Віце-мер Миколаєва Сергій Коренєв повідомив, що у держвласність Широкобальський міст прийняти не можуть, тому що він не перебуває на трасі міжнародного значення. Тоді надати допомогу у пошуку коштів на ремонт був готовий народний депутат Олександр Гайду.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що у бюджеті міста немає грошей на ремонт Широкобальського переїзду у Корабельному районі. Проект капітального ремонту мосту передбачає вартість робіт у розмірі 115 мільйонів гривень. Проте вартість його реконструкції після проходження експертизи зросла до 165 мільйонів гривень.