Фото: поліція Києва

Столичні поліцейські скерували до суду обвинувальний акт відносно посадовиці районної адміністрації, яка за завищеними цінами закупила овочерізки в укриття.

Про це повідомили в поліції Києва.

Зазначається, що влітку 2023 року правоохоронці викрили начальницю одного з управлінь Дніпровської райдержадміністрації у розтраті бюджетних коштів у великих розмірах.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що правопорушниця заключила договір на закупівлю овочерізок по завищеній ціні, які призначались для використання у закладах громадського харчування в укриттях.

«Ці факти підтвердила документація, вилучена правоохоронцями в її кабінеті під час проведення обшуків. Таким чином, правопорушниця спричинила збитки управлінню освіти Дніпровської районної в Києві державної адміністрації на суму у розмірі майже 300 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили посадовиці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна службовою особою шляхом зловживання службовим становищем.

Посадовиці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що після сумнівних тендерів під будівлею Київської міської державної адміністрації пройшли мітинги. Активісти вимагали від влади витрачати кошти на Збройні сили.