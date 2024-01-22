Донори здають кров, фото з відкритих джерел

Станом на 22 січня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.

Про це повідомляє платформа ДонорUA.

«Бути донором — не просто почесна місія, а і привілей. Не кожна людина має стан здоров’я, який би дозволив ділитися кров’ю. Тож якщо ви не маєте протипоказань до донорства, це ваша суперсила. І сьогодні вона потрібна як ніколи — зокрема від неї залежить майбутнє нашої держави», — коментує співзасновниця ДонорUA Ірина Славінська.

Нагадаємо, що у Миколаєві здати кров можна у обласній станції переливання. Адреса: провулок Радіо, 2. Станція приймає кров з 8:00 до 13:00. При собі мати паспорт.