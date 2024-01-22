Заповідник на Херсонщині Асканія-Нова, Фото: Центр національного спротиву

Російські війська облаштовують полігони та розміщують техніку на природоохоронних об’єктах окупованої Херсонщини.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

«Ворог розміщує техніку у заповідниках, зокрема, в Асканії-Нова. Також ворог облаштував артилерійський полігон на території заказника на півострові Карадай (Херсонщина), який функціонує з 2020 року», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупаційні сили взяли під контроль біосферний заповідник імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України «Асканія-Нова», розташований на окупованій частині Херсонської області.

«20 березня фактично відбулося встановлення контролю окупаційної адміністрації над установою. Ще з 7 березня, судячи з відкритих джерел інформації, в реєстрі юридичних осіб РФ з’явилася нова установа – Государственное автономное учреждение «Биосферный заповедник Аскания Нова». Без імені», — повідомило керівництво заповідника.

За словами директора біосферного заповідника Асканія-Нова Віктора Шаповала, техперсонал перебуває на робочому місці, тому що є потреба доглядати за тваринами.