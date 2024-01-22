СБУ затримала тіктокера. Фото: СБУ

СБУ затримала 4-х ворожих агітаторів: серед них – тіктокер, який вихваляв удар «Іскандерами» по Харкову.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається. що в Одесі затримано місцевого блогера, який розмістив у ТікТок власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку РФ на Харків 2 січня цього року.

«Служба безпеки викрила ще чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Вони героїзували повітряні атаки рф на цивільну інфраструктуру нашої держави та дискредитували командування Сил оборони», – йдеться у повідомлені.

Так, 2 січня російські окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу «Іскандер», що призвело до великої кількості загиблих та поранених місцевих жителів.

Окрім того, фігурант намагався «відбілити» воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі російського телебачення, звідки його підхопили пропагандистські інформаційні ресурси.

Нагадаємо, що нещодавно Центральним районний судом Миколаєва розпочато судовий розгляд обвинувального акта щодо 45-річного місцевого жителя, який наводив ракету на багатоповерхівку.