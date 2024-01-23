З нагоди Дня Соборності президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди миколаївським військовослужбовцям.
Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві, повідомляють в Офісі Президента України.
Як відомо, участь у ній взяли участь медичні працівники, волонтери, військовослужбовці, енергетики, представники місцевої влади. Глава держави зазначив, що для нього честь особисто привітати кожного з них з Днем Соборності України.
«З такими людьми, як ви, перемога обов’язково буде. З такими міцними воїнами, які сьогодні на передовій. Хочу вам, вашим дітям, вашим онукам, дружинам, чоловікам, братам, сестрам побажати перемоги. Це, напевне, сьогодні найголовніше, що всіх нас тримає й заради чого ми всі живемо, працюємо, б’ємося», – повідомив Володимир Зеленський.
Відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» отримали десятеро військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, серед них:
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 700 українських військових.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 21 листопада, пройшло вручення медалей за оборону міста в перші дні повномасштабної війни військовим та членам їх родин.
До того ж, миколаївському загиблому військовому льотчику Данилу Мурашку присвоїли посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».
Раніше, президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» рідним військовослужбовців, які удостоєні цього найвищого звання посмертно.
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З нагоди Дня Соборності президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди миколаївським військовослужбовцям.
Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві, повідомляють в Офісі Президента України.
Як відомо, участь у ній взяли участь медичні працівники, волонтери, військовослужбовці, енергетики, представники місцевої влади. Глава держави зазначив, що для нього честь особисто привітати кожного з них з Днем Соборності України.
«З такими людьми, як ви, перемога обов’язково буде. З такими міцними воїнами, які сьогодні на передовій. Хочу вам, вашим дітям, вашим онукам, дружинам, чоловікам, братам, сестрам побажати перемоги. Це, напевне, сьогодні найголовніше, що всіх нас тримає й заради чого ми всі живемо, працюємо, б’ємося», – повідомив Володимир Зеленський.
Відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» отримали десятеро військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, серед них:
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 700 українських військових.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 21 листопада, пройшло вручення медалей за оборону міста в перші дні повномасштабної війни військовим та членам їх родин.
До того ж, миколаївському загиблому військовому льотчику Данилу Мурашку присвоїли посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».
Раніше, президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» рідним військовослужбовців, які удостоєні цього найвищого звання посмертно.