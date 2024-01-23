Наслідки російського обстрілу по містам України, Фото: ДСНС

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила нову хвилю ракетних атак російських загарбників 23 січня по містах України.

Про це йдеться в заяві пресслужби ООН.

«Сьогодні вранці, коли я пила каву вдома в Києві, мої сусіди збиралися на роботу, а діти готувалися до школи, наш будинок здригнувся через хвилю ударів по українській столиці. Унаслідок ударів було пошкоджено житлові будинки поблизу офісу Організації Обʼєднаних Націй у Києві. Було пошкоджено домівки, і мирні люди, які, як я тільки що згадувала, попри війну просто намагалися жити звичайним життям, опинилися в лікарнях», — зазначила Деніз Браун.

Співробітники ООН повідомили їй, що рятувальники намагаються знайти людей під завалами пошкодженого житлового будинку та про руйнування у Дніпропетровській області.

Гуманітарна координаторка ООН назвала ці удари ще одним «гірким нагадуванням про руйнування, страждання, горе і травми, які вторгнення Росії завдає мільйонам людей в Україні». Деніз Браун закликала припинити «жорстокі та невибіркові удари» по мирних мешканцях.

Обстріл 23 січня

Нагадаємо, вранці 23 січня російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

Також Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, у кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Російська армія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Українські військові виявили 41 засіб повітряного нападу росіян. Сили оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та одну керовану авіаційну ракету Х-59.