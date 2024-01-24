Георгій Повилайко. Фото із соцмереж

У Росії відпустили на свободу вбивцю та ґвалтівника, якого засудили до 24 років колонії.

Про це повідомляє опозиційний російський новинний телеграм-канал ASTRA.

У серпні 2021 року мешканець Приморʼя Георгій Повилайко зґвалтував та вбив 37-річну матір двох дітей. Він напав на жінку у її гаражі, коли та збиралася їхати на роботу. Після вбивства він викрав її автомобіль і поїхав із друзями на море.

«Він не просто вбив її. Він напав із ножем. Ґвалтував, вбивав, ґвалтував, вбивав. Не просто взяв та задушив її. Вона вся в гематомах, вся побита, у крові, вся синя. Просто жах. Ось так. І вона кричала — ніхто не вийшов допомогти. Ніхто», — розповідав чоловік убитої.

У 2022 році суд визнав Повилайка винним за пʼятьма статтями — вбивство, зґвалтування, насильницькі дії сексуального характеру, викрадення та застосування насильства щодо представника влади — і засудив чоловіка до 24 років колонії.

У колонії він провів близько року, а після трьох місяців на війні проти України повернувся додому. За даними ЗМІ, контракт укладають на шість місяців, тому як вʼязень через три місяці повернувся додому, невідомо.

Нагадаємо, що з початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув’язнених для участі у бойових діях в Україні. Скоріш за все, лише у квітні 2023 року записалося до 10 тисяч засуджених.