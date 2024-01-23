Підприємство на Миколаївщині через викиди завдали збитків державі на понад 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Як відомо, Баштанська прокуратура на підставі матеріалів Спеціалізованої екологічної прокуратури подала позов до Господарського суду Миколаївської області.

У період з грудня 2021 по лютий 2022 року олійноекстракційне підприємство у Баштанці внаслідок здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами без відповідного на те дозволу, завдано шкоди навколишньому природному середовищу на суму понад 300 тисяч грн.

Однак, попри поінформованість про заподіяння підприємством зазначених збитків та невідшкодування їх у встановлений органом контролю строк, вичерпних заходів щодо стягнення з 2022 року не вжив.

Зазначене стало підставою для вжиття окружною прокуратурою заходів реагування.

Наразі суд відкрив провадження у справі, його розгляд триває.

В 2020 році у Миколаєві індекс якості повітря досяг шкідливого для людини рівня.

Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз» стали найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році.

Зазначимо, що ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. Зокрема, за даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та Миколаївгаз».

Югцемент (колишній Ольшанський цементний завод) — найбільший цементний завод на Півдні України з проектною потужністю більш ніж 1,25 млн. тонн цементу на рік, зазначається на офіційному сайті підприємства.

Раніше повідомлялося, що в рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям місто Миколаїв посіло четверте місце.