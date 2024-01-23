Миколаївські спортсмени - призери відкритого турніру з греко-римської боротьби, фото: пресслужба міськради

Миколаївські спортсмени вибороли найвищі нагороди у відкритому турнірі з греко-римської боротьби «Жменько MEMORIAL-2024».

Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради.

Зазначається, що змагання відбулись з 19 по 21 січня у Хмельницькому:

Максут Султанов посів I місце у ваговій категорії 55 кг;

посів I місце у ваговій категорії 55 кг; Сергій Ярченко посів II місце у ваговій категорії 71 кг.

Тренує спортсменів Олег Баламутов.

Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.