Львівський мікрорайон Сихів залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство «Львівтеплоенерго».

Про це повідомила пресслужба КП.

«В результаті хакерської атаки порушено систему керування теплопостачанням. Тривають роботи по відновленню послуг з опалення та гарячого водопостачання у житловому масиві Сихів», — йдеться у повідомленні.

Орієнтовний час відновлення теплопостачання та подачі води — 21:00.

Нагадаємо, 12 грудня у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працював сайт оператора. Збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.

Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).

Пізніше у «Київстарі» повідомили, що компанія скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Також компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.