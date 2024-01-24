Сьогодні, 24 січня, Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів всіх груп крові.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.
Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону уразі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Сьогодні, 24 січня, Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів всіх груп крові.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.
Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону уразі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|