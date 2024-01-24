Донор здає кров, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 24 січня, Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів всіх груп крові.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.

Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону уразі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.