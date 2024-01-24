В Міноборони Росії заявили, що військовий літак Іл-76, котрий вранці 24 січня впав у Бєлгородській області, перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.
Підконтрольне Кремлю видання «РИА-Новости» написало, що літак нібито транспортував військовополонених службовців ЗСУ, посилаючись на коментар Міноборони РФ.
«На борту перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися для обміну, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих», — йдеться у повідомленні.
В свою чергу видання «Українська правда» з посиланням на джерела в Генштабі повідомило, що на борту були ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300.
Наразі залишається невідомим, хто саме причетний до авіакатастрофи.
Раніше повідомлялося, що вранці 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав російський військово-транспортний літак Іл-76.
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В Міноборони Росії заявили, що військовий літак Іл-76, котрий вранці 24 січня впав у Бєлгородській області, перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.
Підконтрольне Кремлю видання «РИА-Новости» написало, що літак нібито транспортував військовополонених службовців ЗСУ, посилаючись на коментар Міноборони РФ.
«На борту перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися для обміну, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих», — йдеться у повідомленні.
В свою чергу видання «Українська правда» з посиланням на джерела в Генштабі повідомило, що на борту були ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300.
Наразі залишається невідомим, хто саме причетний до авіакатастрофи.
Раніше повідомлялося, що вранці 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав російський військово-транспортний літак Іл-76.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|