В Міноборони Росії заявили, що військовий літак Іл-76, котрий вранці 24 січня впав у Бєлгородській області, перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

Підконтрольне Кремлю видання «РИА-Новости» написало, що літак нібито транспортував військовополонених службовців ЗСУ, посилаючись на коментар Міноборони РФ.

«На борту перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися для обміну, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих», — йдеться у повідомленні.

Фото з місця падіння/Фото: телеграм-канал 112 Фото з місця падіння/Фото: телеграм-канал 112

В свою чергу видання «Українська правда» з посиланням на джерела в Генштабі повідомило, що на борту були ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300.

Наразі залишається невідомим, хто саме причетний до авіакатастрофи.

Раніше повідомлялося, що вранці 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав російський військово-транспортний літак Іл-76.