У Миколаївській області протягом повномасштабної війни створено два додаткових інклюзивно-ресурсних центри для дітей з особливими освітніми потребами.

Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

Також Алла Веліховська зазначила, що педагогічних працівників даних центрів забезпечили девайсами. Крім того, вони мають можливість виїжджати безпосередньо до дітей.

«Серйозно займаємось підтримкою та організацією освіти для дітей з особливими освітніми потребами», — сказала вона.

Також в рамках ініціативи були внесені зміни до норм Державних будівельних норм (ДБН), спрямовані на підвищення безпеки укриттів. Зокрема, розроблено додаткові стандарти для забезпечення можливостей самостійного користування укриттями дітьми з особливими потребами та їх безпечного перебування в освітніх закладах.

Нагадаємо, у Миколаївській області сьогодні ведуться роботи по відновленню 47 навчальних закладів.

Також варто зазначити, що Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme) виділила Миколаївській області понад 1 мільйон гривень на гаряче харчування учнів молодшої школи.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві з вересня планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома. Згідно з моніторингу Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйони гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.