Ігор Гіркін під час засідання суду, Москва 25 січня 2024 року. Фото: EPA

У четвер, 25 січня Московський міський суд засудив «ексміністра оборони «ДНР» Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до 4 років колонії за заклики до екстремізму.

Про це повідомили росЗМІ.

Терорист Ігор Гіркін під час засідання суду, Москва 25 січня 2024 року. Фото: EPA

Зазначається, що з призначених судом 4 років Ігор Гіркін просидить у російській колонії 3 роки та 83 дні. Термін арешту порахували за формулою день за півтора. Через пів року він зможе подати на УДЗ.

«Московський міський суд проголосив вирок Ігорю Всеволодовичу Гіркіну. Ігоря Гіркіна визнано винним за ч. 2 ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності). Гіркін публічно закликав користувачів телекомунікаційної мережі «Інтернет» до екстремістської діяльності. Суд засудив Ігоря Всеволодовича до 4 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму, – йдеться в заяві пресслужби судів.

Також у Ігоря Стрєлкова вилучили ноутбук, з якого він публікував свої дописи.

Довідка: Ігор Гіркін (Стрєлков) — колишній офіцер ФСБ, колишній «міністр оборони ДНР». Він є обвинуваченим у справі про збиття літака рейсу MH17 і оголошений у міжнародний розшук.

Гіркін, якого також називають Стрєлков, неодноразово визнавав, що брав активну участь у процесі окупації Криму Росією. Правоохоронні органи України відкрили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тортури та навмисні вбивства, порушення законів і звичаїв війни.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату 100 тисяч доларів за передачу Ігоря Гіркіна(Стрєлкова) в український полон.

Раніше повідомлялося, що 21 липня російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

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