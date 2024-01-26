Упродовж минулої доби, 25 січня, російські війська 75 разів обстрілювали Сумщину.
Про це повідомила поліція Сумської області.
Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки, авто, газопровід низького тиску та лінії електропередач.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
Нагадаємо, 1 січня, 2024 року росіяни вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. Ворожий БпЛА типу «Шахед» поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді, люди опинились під завалами.
Також у четвер, 25 січня, російська армія обстріляла дитячий садок та торговий центр в Херсоні. Загалом російська армія за добу випустила по місту 26 снарядів.
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Упродовж минулої доби, 25 січня, російські війська 75 разів обстрілювали Сумщину.
Про це повідомила поліція Сумської області.
Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки, авто, газопровід низького тиску та лінії електропередач.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
Нагадаємо, 1 січня, 2024 року росіяни вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. Ворожий БпЛА типу «Шахед» поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді, люди опинились під завалами.
Також у четвер, 25 січня, російська армія обстріляла дитячий садок та торговий центр в Херсоні. Загалом російська армія за добу випустила по місту 26 снарядів.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|