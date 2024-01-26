Обстріл Сумщини 25 січня, Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби, 25 січня, російські війська 75 разів обстрілювали Сумщину.

Про це повідомила поліція Сумської області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки, авто, газопровід низького тиску та лінії електропередач.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

Обстріл Сумщини 25 січня, Фото: Нацполіція Обстріл Сумщини 25 січня, Фото: Нацполіція Обстріл Сумщини 25 січня, Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 1 січня, 2024 року росіяни вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. Ворожий БпЛА типу «Шахед» поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді, люди опинились під завалами.

Також у четвер, 25 січня, російська армія обстріляла дитячий садок та торговий центр в Херсоні. Загалом російська армія за добу випустила по місту 26 снарядів.