На Донеччині житель Краматорська збирав для російських спецслужб розвіддані про ЗСУ.

Про це повідомили СБУ та Донецька обласна прокуратура.

За словами слідчих, у 2023 році чоловік почав спілкуватися з дівчиною на сайті знайомств, як виявилося пізніше — російською агенткою, яка стала випитувати в нього дані про Сили оборони. За даними слідства, підозрюваний з 2014 року підтримував політику кремля, тож вирішив їй допомогти.

Зазначається, що чоловік збирав інформацію про військові об’єкти та відправляв їй у месенджері. А жінка вже надсилала її кадровому співробітнику ФСБ, який воює проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Зокрема, чоловік розвідував місця базування підрозділів ЗСУ в районі Краматорська, намагався виявити бойові позиції ППО та важкої артилерії, готував для росіян схеми розташування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на території регіону.

Ця розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових ракетно-артилерійських ударів по прифронтовому місту та його околицях, зазначає СБУ.

«Окрім «корисних даних», повідомлення закоханого містили романтичні фантазії про їхню скорішу зустріч, що мала статися одразу ж після очікуваної парою повної окупації регіону», — зазначає прокуратура.

Поліція викрила російського інформатора, задокументували його дії та затримали. У шафі його помешкання знайшли бойову гранату. Чоловік тримав її у себе, щоб підірватися у разі викриття, кажуть в СБУ.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі затриманий перебуває під вартою, йому загрожує 12 років тюрми.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала бойовика із ПВК «Вагнер», якого російська воєнна розвідка «закинула» в Україну для проведення диверсій.

Раніше повідомлялося, що скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного мешканця Миколаєва за фактами державної зради, поєднаної з виправдовуванням збройної агресії, та незаконного поводження зі зброєю.