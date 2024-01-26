Військовослужбовець запускає дрон. Фото: Getty Images.

«Укрзалізниця» створює підрозділ, який за допомогою дронів охоронятиме залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниця».

Зазначається, що це допоможе в охороні й дасть можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід у цивільній роботі. Спочатку створять тестовий підрозділ, а потім цілу мережу.

«Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних обʼєктів, а також надасть можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі», — йдеться у повідомленні.

Перевізник підписав меморандум із Центром підготовки операторів БпЛА «Крук». Інструктори займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників: навчатимуть пілотування коптерів, інженерної справи, складання та обслуговування дронів.

«БПЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна Укрзалізниці на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод», — додають в Укрзалізниці.

Нагадаємо, за минулий рік «Укрзалізниця» наростила обсяги вітчизняного виробництва техніки та продукції залізничної галузі.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» починає відновлювальні роботи зруйнованого залізничного мосту через річку Південний Буг у Вознесенській громаді.