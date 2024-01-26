«Укрзалізниця» створює підрозділ, який за допомогою дронів охоронятиме залізничну інфраструктуру.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниця».
Зазначається, що це допоможе в охороні й дасть можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід у цивільній роботі. Спочатку створять тестовий підрозділ, а потім цілу мережу.
«Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних обʼєктів, а також надасть можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі», — йдеться у повідомленні.
Перевізник підписав меморандум із Центром підготовки операторів БпЛА «Крук». Інструктори займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників: навчатимуть пілотування коптерів, інженерної справи, складання та обслуговування дронів.
«БПЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна Укрзалізниці на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод», — додають в Укрзалізниці.
Нагадаємо, за минулий рік «Укрзалізниця» наростила обсяги вітчизняного виробництва техніки та продукції залізничної галузі.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» починає відновлювальні роботи зруйнованого залізничного мосту через річку Південний Буг у Вознесенській громаді.
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«Укрзалізниця» створює підрозділ, який за допомогою дронів охоронятиме залізничну інфраструктуру.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниця».
Зазначається, що це допоможе в охороні й дасть можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід у цивільній роботі. Спочатку створять тестовий підрозділ, а потім цілу мережу.
«Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних обʼєктів, а також надасть можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі», — йдеться у повідомленні.
Перевізник підписав меморандум із Центром підготовки операторів БпЛА «Крук». Інструктори займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників: навчатимуть пілотування коптерів, інженерної справи, складання та обслуговування дронів.
«БПЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна Укрзалізниці на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод», — додають в Укрзалізниці.
Нагадаємо, за минулий рік «Укрзалізниця» наростила обсяги вітчизняного виробництва техніки та продукції залізничної галузі.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» починає відновлювальні роботи зруйнованого залізничного мосту через річку Південний Буг у Вознесенській громаді.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|