В Ізмаїлі директору комунального підприємства та очільницям двох фірм оголосили підозру у розкраданні 8 мільйонів гривень грантових коштів від Румунії.
Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції (ДСР).
Зазначено, що кошти були виділені Україні Румунією на управлінські послуги та мали надаватися в рамках спільного проєкту щодо реконструкції каналізаційних мереж та влаштування резервного трубопроводу у місті Ізмаїл.
У жовтні минулого року слідчі повідомили про підозру директору одного з комунальних підприємств Ізмаїльської міської ради — менеджеру проєкту.
«Він розробив та впродовж чотирьох років реалізував злочинний план щодо заволодіння грантовими коштами. Для цього використав комерційну структуру, яку сам і заснував 10 років тому, а потім передав на правах власності іншій підконтрольній йому особі», — зазначили в ДСР.
За даними слідства, саме ця структура в ході реалізації міжнародної програми повинна була надавати управлінські послуги — координацію проєкту, складання звітів про хід виконаних робіт, розробку плану моніторингу проєкту та його реалізації, розробку плану по управлінню ризиками.
«Починаючи з 2019 року, підконтрольні фігуранту особи складали неправдиві акти про нібито надані послуги по управлінню державним проєктом. А сам фігурант, як офіційний менеджер проєкту від органів місцевої влади, затверджував фіктивні документи. За такою схемою на рахунки комерційної структуру було перераховано понад 8 000 000 гривень», — йдеться у повідомленні.
В ході подальшого розслідування поліцейські отримали докази причетності до даного злочину ще двох осіб — директорок комерційної структури. Наразі трьом фігурантам кримінального провадження повідомили про підозру. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.
Раніше директору столичного підприємства повідомили про підозру у поставках неякісної форми для військових.
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В Ізмаїлі директору комунального підприємства та очільницям двох фірм оголосили підозру у розкраданні 8 мільйонів гривень грантових коштів від Румунії.
Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції (ДСР).
Зазначено, що кошти були виділені Україні Румунією на управлінські послуги та мали надаватися в рамках спільного проєкту щодо реконструкції каналізаційних мереж та влаштування резервного трубопроводу у місті Ізмаїл.
У жовтні минулого року слідчі повідомили про підозру директору одного з комунальних підприємств Ізмаїльської міської ради — менеджеру проєкту.
«Він розробив та впродовж чотирьох років реалізував злочинний план щодо заволодіння грантовими коштами. Для цього використав комерційну структуру, яку сам і заснував 10 років тому, а потім передав на правах власності іншій підконтрольній йому особі», — зазначили в ДСР.
За даними слідства, саме ця структура в ході реалізації міжнародної програми повинна була надавати управлінські послуги — координацію проєкту, складання звітів про хід виконаних робіт, розробку плану моніторингу проєкту та його реалізації, розробку плану по управлінню ризиками.
«Починаючи з 2019 року, підконтрольні фігуранту особи складали неправдиві акти про нібито надані послуги по управлінню державним проєктом. А сам фігурант, як офіційний менеджер проєкту від органів місцевої влади, затверджував фіктивні документи. За такою схемою на рахунки комерційної структуру було перераховано понад 8 000 000 гривень», — йдеться у повідомленні.
В ході подальшого розслідування поліцейські отримали докази причетності до даного злочину ще двох осіб — директорок комерційної структури. Наразі трьом фігурантам кримінального провадження повідомили про підозру. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.
Раніше директору столичного підприємства повідомили про підозру у поставках неякісної форми для військових.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|