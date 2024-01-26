Оголошення підозри. Фото: ДСР НП

В Ізмаїлі директору комунального підприємства та очільницям двох фірм оголосили підозру у розкраданні 8 мільйонів гривень грантових коштів від Румунії.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції (ДСР).

Зазначено, що кошти були виділені Україні Румунією на управлінські послуги та мали надаватися в рамках спільного проєкту щодо реконструкції каналізаційних мереж та влаштування резервного трубопроводу у місті Ізмаїл.

У жовтні минулого року слідчі повідомили про підозру директору одного з комунальних підприємств Ізмаїльської міської ради — менеджеру проєкту.

«Він розробив та впродовж чотирьох років реалізував злочинний план щодо заволодіння грантовими коштами. Для цього використав комерційну структуру, яку сам і заснував 10 років тому, а потім передав на правах власності іншій підконтрольній йому особі», — зазначили в ДСР.

За даними слідства, саме ця структура в ході реалізації міжнародної програми повинна була надавати управлінські послуги — координацію проєкту, складання звітів про хід виконаних робіт, розробку плану моніторингу проєкту та його реалізації, розробку плану по управлінню ризиками.

«Починаючи з 2019 року, підконтрольні фігуранту особи складали неправдиві акти про нібито надані послуги по управлінню державним проєктом. А сам фігурант, як офіційний менеджер проєкту від органів місцевої влади, затверджував фіктивні документи. За такою схемою на рахунки комерційної структуру було перераховано понад 8 000 000 гривень», — йдеться у повідомленні.

В ході подальшого розслідування поліцейські отримали докази причетності до даного злочину ще двох осіб — директорок комерційної структури. Наразі трьом фігурантам кримінального провадження повідомили про підозру. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше директору столичного підприємства повідомили про підозру у поставках неякісної форми для військових.