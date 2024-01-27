У ніч на 27 січня російські війська атакували Слов'янськ Донецької області, зруйнували керамічний цех.
Про це повідомив мер Вадим Лях у Facebook.
— Недобрий ранок у Слов'янську. Вночі місто знову обстріляли. Ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований. Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня. Вибито вікна, — написав міський голова Вадим Лях.
За даними влади, внаслідок удару жертв немає.
Нагадаємо, у ніч проти 27 січня сили протиповітряної оборони знищили всі чотири безпілотники типу Shahed, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.
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У ніч на 27 січня російські війська атакували Слов'янськ Донецької області, зруйнували керамічний цех.
Про це повідомив мер Вадим Лях у Facebook.
— Недобрий ранок у Слов'янську. Вночі місто знову обстріляли. Ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований. Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня. Вибито вікна, — написав міський голова Вадим Лях.
За даними влади, внаслідок удару жертв немає.
Нагадаємо, у ніч проти 27 січня сили протиповітряної оборони знищили всі чотири безпілотники типу Shahed, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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