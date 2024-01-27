Медики Дніпровського обласного центру ЕМД, фото: Віктор Пальчинський

Лікарі Дніпровського обласного центру екстреної медицини врятували 12-річного хлопчика, який через передозування ліками був у стані клінічної смерті.

Про це розповів лікар закладу Віктор Пальчинський.

Хлопчик випив велику дозу антиаритмічного препарату – лікарського засобу, який застосовують для лікування та запобігання порушень ритму серця. Чому саме дитина випила ліки, наріз невідомо.

Батьки дитини – медики, тому спочатку вони намагалися самостійно допомогти синові, а коли він втратив свідомість, викликали «швидку».

На момент прибуття лікарів дитина була у важкому стані.

«Зусилля медики не зупиняли ні на секунду, вони боролися за життя хлопчика 77 хвилин», – розповів Віктор Пальчинський.

Зрештою лікарям вдалося відновити серцевий ритм, у хлопця зʼявилася цілеспрямована рухова активність, реакція на голос. Його терміново госпіталізували до реанімаційного відділення профільної лікарні.

Зараз дитина перебуває у відділенні реанімації у стабільному стані.

Нагадаємо, миколаївські медики онкологічного диспансеру прооперували жительку Херсона, яка була поранена внаслідок військових дій. Жінка потрапила до лікарні з діагнозом вогнепальне осколкове проникаюче поранення грудної клітини.