Лікарі Дніпровського обласного центру екстреної медицини врятували 12-річного хлопчика, який через передозування ліками був у стані клінічної смерті.
Про це розповів лікар закладу Віктор Пальчинський.
Хлопчик випив велику дозу антиаритмічного препарату – лікарського засобу, який застосовують для лікування та запобігання порушень ритму серця. Чому саме дитина випила ліки, наріз невідомо.
Батьки дитини – медики, тому спочатку вони намагалися самостійно допомогти синові, а коли він втратив свідомість, викликали «швидку».
На момент прибуття лікарів дитина була у важкому стані.
«Зусилля медики не зупиняли ні на секунду, вони боролися за життя хлопчика 77 хвилин», – розповів Віктор Пальчинський.
Зрештою лікарям вдалося відновити серцевий ритм, у хлопця зʼявилася цілеспрямована рухова активність, реакція на голос. Його терміново госпіталізували до реанімаційного відділення профільної лікарні.
Зараз дитина перебуває у відділенні реанімації у стабільному стані.
Нагадаємо, миколаївські медики онкологічного диспансеру прооперували жительку Херсона, яка була поранена внаслідок військових дій. Жінка потрапила до лікарні з діагнозом вогнепальне осколкове проникаюче поранення грудної клітини.
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Лікарі Дніпровського обласного центру екстреної медицини врятували 12-річного хлопчика, який через передозування ліками був у стані клінічної смерті.
Про це розповів лікар закладу Віктор Пальчинський.
Хлопчик випив велику дозу антиаритмічного препарату – лікарського засобу, який застосовують для лікування та запобігання порушень ритму серця. Чому саме дитина випила ліки, наріз невідомо.
Батьки дитини – медики, тому спочатку вони намагалися самостійно допомогти синові, а коли він втратив свідомість, викликали «швидку».
На момент прибуття лікарів дитина була у важкому стані.
«Зусилля медики не зупиняли ні на секунду, вони боролися за життя хлопчика 77 хвилин», – розповів Віктор Пальчинський.
Зрештою лікарям вдалося відновити серцевий ритм, у хлопця зʼявилася цілеспрямована рухова активність, реакція на голос. Його терміново госпіталізували до реанімаційного відділення профільної лікарні.
Зараз дитина перебуває у відділенні реанімації у стабільному стані.
Нагадаємо, миколаївські медики онкологічного диспансеру прооперували жительку Херсона, яка була поранена внаслідок військових дій. Жінка потрапила до лікарні з діагнозом вогнепальне осколкове проникаюче поранення грудної клітини.
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Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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