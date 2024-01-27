Французькі фермери засипають вулиці перегноєм і палять фури з імпортними продуктами, скріншоти з відео

Французькі фермери продовжили серію загальнонаціональних протестів у суботу, стверджуючи, що урядові заходи недостатні для задоволення їхніх вимог щодо кращої оплати праці та умов життя.

Про це пише Reuters.

За даними видання, напередодні французький уряд відмовився від планів поступово скорочувати державні субсидії на сільськогосподарське дизельне паливо та оголосив про інші кроки, спрямовані на зменшення фінансового та адміністративного тиску, з яким стикаються багато фермерів.

Проте FNSEA, найбільша фермерська профспілка Франції, заявила, що продовжить свої протести. Багато фермерів залишилися на блокпостах, встановлених у суботу на автомагістралях і головних дорогах.

Демонстранти також провели мовчазний марш у місті Бове на півночі Франції, щоб віддати данину пам’яті фермерам, які загинули в останні роки, а деякі покінчили життя самогубством через стрес, пов’язаний з умовами їхньої праці.

У Парижі вже висловили занепокоєння з цього приводу, заявивши, що «якщо Париж буде заблокований, через 72 години може виникнути нестача продуктів».

Водночас накал протестів дещо знизився - сьогодні по всій Франції було зафіксовано 38 блокувань за участю близько 700 фермерів, тоді як у п'ятницю відбулося 113 блокувань за участю 17 500 фермерів.