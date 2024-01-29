Станом на 29 січня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.

Про це повідомляє платформа ДонорUA.

«Для прифронтових лікарень, військових шпиталів і стабпунктів донорську кров везуть з усієї України. Відповідно, кожен регіон має дбати про запаси крові, яких вистачить і на мобілізаційне замовлення, і для пацієнтів у конкретній області. Адже не лише війна забирає наші життя — допомоги так само потребують люди з онкологічними та іншими захворюваннями. Тому кров слід здавати завжди, коли ви маєте таку можливість, а не лише тоді, коли переливання комусь потрібне терміново. Від донорів залежить і фронт, і тил», — коментує співзасновниця ДонорUA, президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.