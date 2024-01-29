Станом на 29 січня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
«Для прифронтових лікарень, військових шпиталів і стабпунктів донорську кров везуть з усієї України. Відповідно, кожен регіон має дбати про запаси крові, яких вистачить і на мобілізаційне замовлення, і для пацієнтів у конкретній області. Адже не лише війна забирає наші життя — допомоги так само потребують люди з онкологічними та іншими захворюваннями. Тому кров слід здавати завжди, коли ви маєте таку можливість, а не лише тоді, коли переливання комусь потрібне терміново. Від донорів залежить і фронт, і тил», — коментує співзасновниця ДонорUA, президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Станом на 29 січня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
«Для прифронтових лікарень, військових шпиталів і стабпунктів донорську кров везуть з усієї України. Відповідно, кожен регіон має дбати про запаси крові, яких вистачить і на мобілізаційне замовлення, і для пацієнтів у конкретній області. Адже не лише війна забирає наші життя — допомоги так само потребують люди з онкологічними та іншими захворюваннями. Тому кров слід здавати завжди, коли ви маєте таку можливість, а не лише тоді, коли переливання комусь потрібне терміново. Від донорів залежить і фронт, і тил», — коментує співзасновниця ДонорUA, президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|