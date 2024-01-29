Миколаївські патрульні затримали чоловіка за крадіжку грошей на колишньому місці роботи.
Про це повідомляє Управління патрульної поліції у Миколаївській області.
Під час патрулювання міста інспектори отримали повідомлення від адміністратора мийки про крадіжку на вулиці Погранична. Він зазначив, що колишній працівник цієї мийки вкрав з каси 1500 гривень і зараз перебуває на місці.
«Під'їжджаючи до місця події, патрульні помітили чоловіка за орієнтуванням, який, побачивши патрульний автомобіль, кинувся навтьоки. Але тікав він не довго — патрульні наздогнали зловмисника та затримали його. Чоловік не заперечував, що саме він взяв з каси грошові кошти, саме тому намагався втікти», — йдеться у повідомленні.
Інспектори викликали на місце події слідчих для подальшого встановлення всіх обставин справи.
Нагадаємо, що миколаївця засуджено до 14 років 2 місяців позбавлення волі за крадіжку автомобіля та вбивство з метою приховати інше кримінальне правопорушення.
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Миколаївські патрульні затримали чоловіка за крадіжку грошей на колишньому місці роботи.
Про це повідомляє Управління патрульної поліції у Миколаївській області.
Під час патрулювання міста інспектори отримали повідомлення від адміністратора мийки про крадіжку на вулиці Погранична. Він зазначив, що колишній працівник цієї мийки вкрав з каси 1500 гривень і зараз перебуває на місці.
«Під'їжджаючи до місця події, патрульні помітили чоловіка за орієнтуванням, який, побачивши патрульний автомобіль, кинувся навтьоки. Але тікав він не довго — патрульні наздогнали зловмисника та затримали його. Чоловік не заперечував, що саме він взяв з каси грошові кошти, саме тому намагався втікти», — йдеться у повідомленні.
Інспектори викликали на місце події слідчих для подальшого встановлення всіх обставин справи.
Нагадаємо, що миколаївця засуджено до 14 років 2 місяців позбавлення волі за крадіжку автомобіля та вбивство з метою приховати інше кримінальне правопорушення.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|