Миколаївські патрульні затримали чоловіка за крадіжку грошей на колишньому місці роботи.

Про це повідомляє Управління патрульної поліції у Миколаївській області.

Затриманий крадій у Миколаєві. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області

Під час патрулювання міста інспектори отримали повідомлення від адміністратора мийки про крадіжку на вулиці Погранична. Він зазначив, що колишній працівник цієї мийки вкрав з каси 1500 гривень і зараз перебуває на місці.

«Під'їжджаючи до місця події, патрульні помітили чоловіка за орієнтуванням, який, побачивши патрульний автомобіль, кинувся навтьоки. Але тікав він не довго — патрульні наздогнали зловмисника та затримали його. Чоловік не заперечував, що саме він взяв з каси грошові кошти, саме тому намагався втікти», — йдеться у повідомленні.

Інспектори викликали на місце події слідчих для подальшого встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, що миколаївця засуджено до 14 років 2 місяців позбавлення волі за крадіжку автомобіля та вбивство з метою приховати інше кримінальне правопорушення.