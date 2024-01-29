Миколаївській області передали пожежний автомобіль від шведських благодійників Lions Club Olofström.

Про це 29 січня повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Миколаївській області передали пожежний автомобіль від шведських благодійників. Фото: Миколаївська ОВА

Зазначається, що Первомайська селищна територіальна громада, окрім пожежно-технічного обладнання отримала лікарські засоби та медичні вироби.

Участь у передачі взяли заступник начальника Миколаївської ОВА Микола Марінов, начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай та голова фонду «Кінбурн Лайф» Євген Полтавчук, який доставив техніку до Миколаєва.

Заступник начальника Миколаївської ОВА Микола Марінов подякував за надану допомогу та зазначив, що автомобіль стане надійним помічником для створення у громаді місцевої пожежної охорони. А в перспективі – Центру безпеки, до якого також планується додати поліцейського офіцера, спеціаліста з цивільного захисту та осередок екстреної медицини.

Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай додає, що тепер вдасться оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації, що виникають у громаді.

Нагадаємо, нещодавно комунальне підприємство «Миколаївводоканал» отримало 6 нових екскаваторів в рамках одного з найбільших інвестиційних проєктів УрядуУкраїни спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Раніше повідомлялося, що Кабмін видав розпорядження про передачу пожежних автомобілів двом територіальним громадам Миколаївщини.