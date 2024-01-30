Атака дронів на Київщину: загорілося підприємство. Фото Нацполіції

Вночі, 30 січня, російська армія атакувала Київську область дронами-камікадзе. В регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомив глава Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Дякуємо нашим військовим за збиття ворожих цілей. На жаль, внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар», — зазначив він.

Як відомо, пожежа була оперативно ліквідована. Окрім будівель, пошкоджено також три автомобілі. За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає. Всі оперативні групи працюють на місці, фіксуючи наслідки нічної атаки.

Згодом у Нацполіції уточнили, що пожежа виникла в складському приміщенні.

«Також зафіксоване загорання покрівлі в адміністративному приміщенні. Рятувальники загасили пожежі. Крім цього, пошкоджені три транспортні засоби», — йдеться в повідомленні.

Атака дронів на Київщину: загорілося підприємство. Фото: Нацполіція Атака дронів на Київщину: загорілося підприємство. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, цієї ночі, 30 січня, внаслідок падіння уламків збитого «Shahed-136/131» на Миколаївщині сталася пожежа.

Також, впродовж минулої доби російська армія 67 разів обстрілювала Херсонську область. Внаслідок чого, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.