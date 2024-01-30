Психотропні речовини, Фото для ілюстрації

Мешканця Донецької області засудили до девʼяти років позбавлення волі за продаж психотропних речовин та крадіжку у Первомайську, що на Миколаївщині.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, 23-річний чоловік у вересні 2023 року прибув з Кропивницького у Первомайськ, щоб продавати психотропні речовини.

Віднайшовши місця для їх збуту розклав закладки та зробив фото з координатами місця їх розташування для подальшої передачі інформації покупцям.

Правоохоронці вилучили у нього 72 згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP. Крім того, в місцях, в яких він зробив закладки, знайшли 33 згортки з тією ж речовиною. Крім цього, напередодні, чоловік зайшов до одного із магазинів у Первомайську, звідки викрав духи.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на девʼять років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мешканку міста Южноукраїнськ Миколаївської області заарештували за підозру у збуті наркотичних засобів.

Раніше у Миколаєві висунули підозру офіцеру поліції у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

У грудні минулого року, жителя Южноукраїнська було засуджено на 6 років в’язниці за збут наркотиків. Також у нього знайшли зброю та боєприпаси.