Мешканця Донецької області засудили до девʼяти років позбавлення волі за продаж психотропних речовин та крадіжку у Первомайську, що на Миколаївщині.
За даними Миколаївської обласної прокуратури, 23-річний чоловік у вересні 2023 року прибув з Кропивницького у Первомайськ, щоб продавати психотропні речовини.
Віднайшовши місця для їх збуту розклав закладки та зробив фото з координатами місця їх розташування для подальшої передачі інформації покупцям.
Правоохоронці вилучили у нього 72 згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP. Крім того, в місцях, в яких він зробив закладки, знайшли 33 згортки з тією ж речовиною. Крім цього, напередодні, чоловік зайшов до одного із магазинів у Первомайську, звідки викрав духи.
Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на девʼять років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, мешканку міста Южноукраїнськ Миколаївської області заарештували за підозру у збуті наркотичних засобів.
Раніше у Миколаєві висунули підозру офіцеру поліції у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
У грудні минулого року, жителя Южноукраїнська було засуджено на 6 років в’язниці за збут наркотиків. Також у нього знайшли зброю та боєприпаси.
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Мешканця Донецької області засудили до девʼяти років позбавлення волі за продаж психотропних речовин та крадіжку у Первомайську, що на Миколаївщині.
За даними Миколаївської обласної прокуратури, 23-річний чоловік у вересні 2023 року прибув з Кропивницького у Первомайськ, щоб продавати психотропні речовини.
Віднайшовши місця для їх збуту розклав закладки та зробив фото з координатами місця їх розташування для подальшої передачі інформації покупцям.
Правоохоронці вилучили у нього 72 згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP. Крім того, в місцях, в яких він зробив закладки, знайшли 33 згортки з тією ж речовиною. Крім цього, напередодні, чоловік зайшов до одного із магазинів у Первомайську, звідки викрав духи.
Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на девʼять років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, мешканку міста Южноукраїнськ Миколаївської області заарештували за підозру у збуті наркотичних засобів.
Раніше у Миколаєві висунули підозру офіцеру поліції у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
У грудні минулого року, жителя Южноукраїнська було засуджено на 6 років в’язниці за збут наркотиків. Також у нього знайшли зброю та боєприпаси.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|