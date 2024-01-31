Територія заводу «Невский мазут». Фото: wikimapia

У ніч на 31 січня безпілотник атакував нафтопереробний завод «Невский мазут» у російському Санкт-Петербурзі.

Про атаку повідомило місцеве ЗМІ «Фонтанка».

Зазначається, що в аеропорту Пулково з 3:53 до 05:11 вводили обмеження.

О 4:50 почали надходити повідомлення про звук вибуху, який чули у кількох районах. В будинках забренчали шибки.

Видання пише, що до цього спрацювала система ППО: БПЛА нібито був підбитий над Колпіно із С-400, але полетів далі та потім впав на території «Невського мазуту».

Росіяни стверджують, що на території заводу спалахнули порожні цистерни, які швидко загасили. За їхніми заявами, значних руйнувань не було, постраждали автівки, припарковані на території заводу.

Атаки на об'єкти у Петербурзі

У ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Пошкоджено велике газосховище. В РФ стверджують, що пожежа спалахнула внаслідок атаки двох безпілотників.

Пізніше українські ЗМІ повідомили, що нічна атака дронами на морський термінал у російському місті Усть-Луга Ленінградської області була спецоперацією Служби безпеки України. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків Росії, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ.

Завод «Новатек», що знаходиться у Ленінградській області РФ на узбережжі Балтійського моря, припинив операції після атаки безпілотників.

Також у ніч проти 18 січня росіяни заявили, що дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал на території Ленінградської області РФ. Відомо, що всього було запущено три безпілотники, два з яких були придушені РЕБ і впали у Фінську затоку. Водночас третій безпілотник збили над територією нафтоналивному терміналу близько пів на другу ночі.

Зазначається, що уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.

23 січня росіяни почали встановлювати зенітно-ракетні комплекси С-300 навколо Санкт-Петербурга для захисту від повітряних атак.