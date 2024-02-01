Прикордонники виявили жаб у багажі жінки з Бразилії. Фото: Міністерство навколишнього середовища Боготи

Жінка з Бразилії, що прямувала до Сан-Паулу через Панаму, перевозила у валізі 130 отруйних жаб-арлекінів. Працівники аеропорту знайшли тварин під час перевірки багажу.

Про інцидент повідомили в Міністерстві навколишнього середовища Боготи, пише «УП. Життя».

Пасажирка сховала амфібій виду Oophaga sylvatica у контейнери для фотоплівок. Коли правоохоронці виявили тварин, жінка заявила, що жаб-арлекінів їй подарувала місцева громада на півдні Колумбії.

Прикордонники виявили жаб у багажі жінки з Бразилії. Фото: Міністерство навколишнього середовища Боготи Прикордонники виявили жаб у багажі жінки з Бразилії. Фото: Міністерство навколишнього середовища Боготи

У багатьох жаб із багажу виявили зневоднення.

— Цей зникаючий вид має попит на міжнародних ринках, — сказав начальник поліції Боготи Хуан Карлос Аревало.

Правоохоронець додав, що приватні колекціонери можуть заплатити до 1000 доларів за кожну жабу.

Зазвичай ці амфібії живуть в лісах між Еквадором і Колумбією, а також в інших країнах Центральної та Південної Америки.

Їхні шкірні залози виробляють дуже токсичну отруту, яка в минулому використовувалася корінними жителями для покриття кінчиків дротиків, які вони використовували для полювання. Він досить сильний, щоб вбивати дрібних тварин.

Жінку затримали за незаконне використання природних ресурсів та передали справу у прокуратуру.

За це правопорушення передбачено штраф — 14,3 тисячі доларів.

Торгівля дикими тваринами поширена в Колумбії та Латинській Америці, регіоні з багатим біорізноманіттям, пише BBC.

Наразі тварин передали до Центру догляду, оцінки та реабілітації дикої флори та фауни, де їх обстежать та допоможуть пройти реабілітацію, а потім — повернуть у природне середовище.

Нагадаємо, у китайській провінції Цзянсу правоохоронці перехопили вантажівку з близько тисячею кішок, яких везли на забій.