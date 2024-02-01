Жінка з Бразилії, що прямувала до Сан-Паулу через Панаму, перевозила у валізі 130 отруйних жаб-арлекінів. Працівники аеропорту знайшли тварин під час перевірки багажу.
Про інцидент повідомили в Міністерстві навколишнього середовища Боготи, пише «УП. Життя».
Пасажирка сховала амфібій виду Oophaga sylvatica у контейнери для фотоплівок. Коли правоохоронці виявили тварин, жінка заявила, що жаб-арлекінів їй подарувала місцева громада на півдні Колумбії.
У багатьох жаб із багажу виявили зневоднення.
— Цей зникаючий вид має попит на міжнародних ринках, — сказав начальник поліції Боготи Хуан Карлос Аревало.
Правоохоронець додав, що приватні колекціонери можуть заплатити до 1000 доларів за кожну жабу.
Зазвичай ці амфібії живуть в лісах між Еквадором і Колумбією, а також в інших країнах Центральної та Південної Америки.
Їхні шкірні залози виробляють дуже токсичну отруту, яка в минулому використовувалася корінними жителями для покриття кінчиків дротиків, які вони використовували для полювання. Він досить сильний, щоб вбивати дрібних тварин.
Жінку затримали за незаконне використання природних ресурсів та передали справу у прокуратуру.
За це правопорушення передбачено штраф — 14,3 тисячі доларів.
Торгівля дикими тваринами поширена в Колумбії та Латинській Америці, регіоні з багатим біорізноманіттям, пише BBC.
Наразі тварин передали до Центру догляду, оцінки та реабілітації дикої флори та фауни, де їх обстежать та допоможуть пройти реабілітацію, а потім — повернуть у природне середовище.
Нагадаємо, у китайській провінції Цзянсу правоохоронці перехопили вантажівку з близько тисячею кішок, яких везли на забій.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Жінка з Бразилії, що прямувала до Сан-Паулу через Панаму, перевозила у валізі 130 отруйних жаб-арлекінів. Працівники аеропорту знайшли тварин під час перевірки багажу.
Про інцидент повідомили в Міністерстві навколишнього середовища Боготи, пише «УП. Життя».
Пасажирка сховала амфібій виду Oophaga sylvatica у контейнери для фотоплівок. Коли правоохоронці виявили тварин, жінка заявила, що жаб-арлекінів їй подарувала місцева громада на півдні Колумбії.
У багатьох жаб із багажу виявили зневоднення.
— Цей зникаючий вид має попит на міжнародних ринках, — сказав начальник поліції Боготи Хуан Карлос Аревало.
Правоохоронець додав, що приватні колекціонери можуть заплатити до 1000 доларів за кожну жабу.
Зазвичай ці амфібії живуть в лісах між Еквадором і Колумбією, а також в інших країнах Центральної та Південної Америки.
Їхні шкірні залози виробляють дуже токсичну отруту, яка в минулому використовувалася корінними жителями для покриття кінчиків дротиків, які вони використовували для полювання. Він досить сильний, щоб вбивати дрібних тварин.
Жінку затримали за незаконне використання природних ресурсів та передали справу у прокуратуру.
За це правопорушення передбачено штраф — 14,3 тисячі доларів.
Торгівля дикими тваринами поширена в Колумбії та Латинській Америці, регіоні з багатим біорізноманіттям, пише BBC.
Наразі тварин передали до Центру догляду, оцінки та реабілітації дикої флори та фауни, де їх обстежать та допоможуть пройти реабілітацію, а потім — повернуть у природне середовище.
Нагадаємо, у китайській провінції Цзянсу правоохоронці перехопили вантажівку з близько тисячею кішок, яких везли на забій.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|