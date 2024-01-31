У Миколаєві патрульні супроводили до лікарні водія, у дружини якого відкрилася кровотеча.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції у Миколаївській області.

За словами правоохоронців, чоловік потерпілої звернувся до патрульних за допомогою і пояснив, що вони прямують з області та поспішають до лікарні, де декілька днів тому його дружині робили операцію. Однак, вдома у неї відкрилась сильна кровотеча.

«Родина не орієнтувалася в місті та попросили супроводити їх. Ігор Стужук та Юлія Баранова, не зволікаючи, увімкнули спецсигнали та за лічені хвилини супроводили подружжя до медзакладу та передали лікарям», — розповіли у патрульній поліції.

Наразі жінка почувається добре та її здоров’ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що 88-річна Євдокія зі Снігурівки приїхала на лікування до Миколаєва. У лікарні їй відмовили, а грошей повернутися додому в неї не виявилося, як і транспорту у цей час.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 8 січня поліцейські допомогли дістатися до будинку сина літній жінці, яка забула його адресу.