У Миколаєві патрульні супроводили до лікарні водія, у дружини якого відкрилася кровотеча.
Про це повідомили в управлінні патрульної поліції у Миколаївській області.
За словами правоохоронців, чоловік потерпілої звернувся до патрульних за допомогою і пояснив, що вони прямують з області та поспішають до лікарні, де декілька днів тому його дружині робили операцію. Однак, вдома у неї відкрилась сильна кровотеча.
«Родина не орієнтувалася в місті та попросили супроводити їх. Ігор Стужук та Юлія Баранова, не зволікаючи, увімкнули спецсигнали та за лічені хвилини супроводили подружжя до медзакладу та передали лікарям», — розповіли у патрульній поліції.
Наразі жінка почувається добре та її здоров’ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, що 88-річна Євдокія зі Снігурівки приїхала на лікування до Миколаєва. У лікарні їй відмовили, а грошей повернутися додому в неї не виявилося, як і транспорту у цей час.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 8 січня поліцейські допомогли дістатися до будинку сина літній жінці, яка забула його адресу.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
У Миколаєві патрульні супроводили до лікарні водія, у дружини якого відкрилася кровотеча.
Про це повідомили в управлінні патрульної поліції у Миколаївській області.
За словами правоохоронців, чоловік потерпілої звернувся до патрульних за допомогою і пояснив, що вони прямують з області та поспішають до лікарні, де декілька днів тому його дружині робили операцію. Однак, вдома у неї відкрилась сильна кровотеча.
«Родина не орієнтувалася в місті та попросили супроводити їх. Ігор Стужук та Юлія Баранова, не зволікаючи, увімкнули спецсигнали та за лічені хвилини супроводили подружжя до медзакладу та передали лікарям», — розповіли у патрульній поліції.
Наразі жінка почувається добре та її здоров’ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, що 88-річна Євдокія зі Снігурівки приїхала на лікування до Миколаєва. У лікарні їй відмовили, а грошей повернутися додому в неї не виявилося, як і транспорту у цей час.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 8 січня поліцейські допомогли дістатися до будинку сина літній жінці, яка забула його адресу.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|