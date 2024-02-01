Транспорт, яким евакуюють дітей.Фото: «Інтерфакс-Україна»

У межах обов'язкової евакуації за 2023 рік з небезпечних територій Донецької, Харківської, Херсонської та Запорізької областей вивезли 2940 дітей.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Як зазначають у відомстві, що для евакуюваних передбачено виплату разової грошової допомоги, безоплатне тимчасове житло, гуманітарну допомогу й психологічну підтримку.

«За період з листопада 2022 року до грудня 2023 року 62 тисячі евакуйованих осіб отримали одноразову грошову допомогу на загальну суму майже 145 мільйонів гривень», — повідомили в Мінреінтеграції.

Окрім того, Координаційний штаб обласних військових адміністрацій погоджував примусову евакуацію дітей з їхніми батьками з населених пункту, де ведуться бойові дії.

Нагадаємо, правоохоронці завершили евакуацію всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів у Донецькій області.