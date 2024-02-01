У межах обов'язкової евакуації за 2023 рік з небезпечних територій Донецької, Харківської, Херсонської та Запорізької областей вивезли 2940 дітей.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Як зазначають у відомстві, що для евакуюваних передбачено виплату разової грошової допомоги, безоплатне тимчасове житло, гуманітарну допомогу й психологічну підтримку.
«За період з листопада 2022 року до грудня 2023 року 62 тисячі евакуйованих осіб отримали одноразову грошову допомогу на загальну суму майже 145 мільйонів гривень», — повідомили в Мінреінтеграції.
Окрім того, Координаційний штаб обласних військових адміністрацій погоджував примусову евакуацію дітей з їхніми батьками з населених пункту, де ведуться бойові дії.
Нагадаємо, правоохоронці завершили евакуацію всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів у Донецькій області.
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У межах обов'язкової евакуації за 2023 рік з небезпечних територій Донецької, Харківської, Херсонської та Запорізької областей вивезли 2940 дітей.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Як зазначають у відомстві, що для евакуюваних передбачено виплату разової грошової допомоги, безоплатне тимчасове житло, гуманітарну допомогу й психологічну підтримку.
«За період з листопада 2022 року до грудня 2023 року 62 тисячі евакуйованих осіб отримали одноразову грошову допомогу на загальну суму майже 145 мільйонів гривень», — повідомили в Мінреінтеграції.
Окрім того, Координаційний штаб обласних військових адміністрацій погоджував примусову евакуацію дітей з їхніми батьками з населених пункту, де ведуться бойові дії.
Нагадаємо, правоохоронці завершили евакуацію всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів у Донецькій області.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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