Донор здає кров. Фото: dneprcity.net

У четвер, 1 лютого, Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів крові усіх груп.

Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.

У Миколаєві потрібна кров груп групи I(-). Також потрібні тромбоцити I(+), II(+) та II(-).

Як повідомляється, донорів на станції приймають з 8:00 до 13:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Адреса: провулок Радіо, 2.

При собі необхідно мати паспорт.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.