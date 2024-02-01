В ніч із 31 січня на 1 лютого військові спецпідрозділу «‎Group 13»‎ Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «‎Івановєц»‎ Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

«‎Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― «‎Івановєц» дав крен на корму і затонув», ― йдеться в повідомленні.

В ГУР зазначають, що вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

Нагадаємо, нещодавно командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про ураження аеродрому «Саки» у Криму.