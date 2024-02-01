В ніч із 31 січня на 1 лютого військові спецпідрозділу «Group 13» Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановєц» Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.
«Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― «Івановєц» дав крен на корму і затонув», ― йдеться в повідомленні.
В ГУР зазначають, що вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.
Нагадаємо, нещодавно командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про ураження аеродрому «Саки» у Криму.
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В ніч із 31 січня на 1 лютого військові спецпідрозділу «Group 13» Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановєц» Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.
«Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― «Івановєц» дав крен на корму і затонув», ― йдеться в повідомленні.
В ГУР зазначають, що вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.
Нагадаємо, нещодавно командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про ураження аеродрому «Саки» у Криму.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|