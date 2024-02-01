На Миколаївщині 4 чоловіки підірвалися на міні. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Один з чотирьох чоловіків, що підірвалися на міні поблизу Євгенівки Снігурівської громади, загинув.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про трагедію рятувальників сповістили близько 14:00. Один чоловік загинув, двоє постраждалих дістались до медичного закладу самостійно, одного — забрали у лікарню каретою швидкої допомоги.

Тіло загиблого чоловіка піротехніки ДСНС винесли на безпечну ділянку та передали медикам.

«Наразі сапери проводять обстеження території. Роботи ускладнюються тим, що подія сталась на захаращеному високою травою полі, що суттєво ускладнює видимість для фахівців ДСНС», — додали там.

На Миколаївщині 4 чоловіки підірвалися на міні. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області На Миколаївщині 4 чоловіки підірвалися на міні. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Раніше повідомлялося, що постраждалим від вибуху терміново необхідна кров IV (+) групи. Небайдужих жителів Снігурівської громади, що мають таку групу крові, просять оперативно звернутись до Снігурівської міської лікарні та здати кров.