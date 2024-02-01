Один з чотирьох чоловіків, що підірвалися на міні поблизу Євгенівки Снігурівської громади, загинув.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Про трагедію рятувальників сповістили близько 14:00. Один чоловік загинув, двоє постраждалих дістались до медичного закладу самостійно, одного — забрали у лікарню каретою швидкої допомоги.
Тіло загиблого чоловіка піротехніки ДСНС винесли на безпечну ділянку та передали медикам.
«Наразі сапери проводять обстеження території. Роботи ускладнюються тим, що подія сталась на захаращеному високою травою полі, що суттєво ускладнює видимість для фахівців ДСНС», — додали там.
Раніше повідомлялося, що постраждалим від вибуху терміново необхідна кров IV (+) групи. Небайдужих жителів Снігурівської громади, що мають таку групу крові, просять оперативно звернутись до Снігурівської міської лікарні та здати кров.
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Один з чотирьох чоловіків, що підірвалися на міні поблизу Євгенівки Снігурівської громади, загинув.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Про трагедію рятувальників сповістили близько 14:00. Один чоловік загинув, двоє постраждалих дістались до медичного закладу самостійно, одного — забрали у лікарню каретою швидкої допомоги.
Тіло загиблого чоловіка піротехніки ДСНС винесли на безпечну ділянку та передали медикам.
«Наразі сапери проводять обстеження території. Роботи ускладнюються тим, що подія сталась на захаращеному високою травою полі, що суттєво ускладнює видимість для фахівців ДСНС», — додали там.
Раніше повідомлялося, що постраждалим від вибуху терміново необхідна кров IV (+) групи. Небайдужих жителів Снігурівської громади, що мають таку групу крові, просять оперативно звернутись до Снігурівської міської лікарні та здати кров.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|