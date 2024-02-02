Крадіжка даних Джошуа Шульте є найбільшою в історії ЦРУ. Фото: Getty Image

Колишнього офіцера ЦРУ Джошуа Шульте в США засудили до 40 років ув’язнення за витік секретних хакерських інструментів на інформаційну платформу Wikileaks.

Про це пише ВВС.

Його також визнали винним у зберіганні зображень жорстокого поводження з дітьми.

Прокуратура звинуватила його у витоку інструментів ЦРУ «Vault 7», які дозволяють офіцерам розвідки зламувати смартфони та використовувати їх як пристрої для прослуховування.

Вони сказали, що цей витік є одним із найбільш «нахабних» в історії США.

У 2017 році 35-річний Джошуа Шульте надав Wikileaks близько 8761 документа, що стало найбільшим витоком даних в історії ЦРУ, заявило міністерство юстиції США.

Він заперечував звинувачення, але був засуджений за різними пунктами на трьох окремих федеральних процесах у Нью-Йорку в 2020, 2022 і 2023 роках.

1 лютого 2024 року його засудили за звинуваченнями в шпигунстві, зломі комп’ютерів, неповазі до суду, неправдивих заявах у ФБР і зберіганні зображень жорстокого поводження з дітьми.

— Джошуа Шульте зрадив свою країну, вчинивши одні з найбільш зухвалих, жахливих злочинів шпигунства в американській історії, — заявив прокурор Деміан Вільямс.

Відповідно до доказів, наданих на суді, Шульте працював розробником програмного забезпечення в Центрі кіберрозвідки, який займається кібершпигунством проти терористичних організацій та іноземних урядів.

Прокуратура заявила, що в 2016 році він передав викрадену інформацію Wikileaks, а потім збрехав агентам ФБР про свою роль у витоку.

Вони сказали, що він, ймовірно, вчинив це після суперечки на роботі. Зазначається, що Джошуа Шульте не міг вкластися у терміни на роботі, і один із його проектів настільки відставав від графіка, що він отримав прізвисько «Дрейфуючий термін».

Прокурори заявили, що він хотів покарати тих, хто, на його думку, образив його, і сказав, що, «здійснюючи цю помсту, він завдав величезної шкоди національній безпеці цієї країни».

Wikileaks почав публікувати секретні дані з файлів у 2017 році.

Витік, за словами прокурорів, «негайно й серйозно зашкодив здатності ЦРУ збирати дані іноземної розвідки проти ворогів Америки; поставив під загрозу персонал, програми та активи ЦРУ та коштував ЦРУ сотень мільйонів доларів».

ФБР кілька разів опитувало Джошуа Шульте після того, як WikiLeaks опублікував дані, але він заперечував свою вину.

Також, за словами прокурорів, обшук у його квартирі пізніше виявив «десятки тисяч зображень матеріалів сексуального насильства над дітьми».

Вони додали, що після арешту Джошуа Шульте намагався передати більше інформації. Він контрабандою проніс телефон до в’язниці, де намагався надіслати репортеру інформацію про кібергрупи ЦРУ та створював твіти, які містили інформацію про кіберінструменти ЦРУ під ім’ям Джейсона Борна, вигаданого співробітника розвідки.

Він перебуває за ґратами з 2018 року.

Нагадаємо, минулого року у Нью-Йорку судили 47-річну росіянку, яка хотіла отруїти українку зі схожою зовнішністю, щоб «викрасти» її особистість.