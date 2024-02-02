Російський літак «упустив» авіабомбу в окупованому місті Зимогір’я на території окупованої Луганської області.
Про це повідомляє російське опозиційне видання ASTRA.
За даними журналістів, 1 лютого у місті Зимогір’я Луганської області на вулиці Пархоменко знайшли боєприпаси, імовірно, ФАБ-500.
Жителів вулиці евакуювали. Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого, повідомляють джерела ASTRA.
Нагадаємо, 1 лютого через ворожий удар по Бериславу загинули два волонтери із Франції, ще троє іноземців поранені.
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Російський літак «упустив» авіабомбу в окупованому місті Зимогір’я на території окупованої Луганської області.
Про це повідомляє російське опозиційне видання ASTRA.
За даними журналістів, 1 лютого у місті Зимогір’я Луганської області на вулиці Пархоменко знайшли боєприпаси, імовірно, ФАБ-500.
Жителів вулиці евакуювали. Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого, повідомляють джерела ASTRA.
Нагадаємо, 1 лютого через ворожий удар по Бериславу загинули два волонтери із Франції, ще троє іноземців поранені.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|