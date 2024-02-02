Затриманий житель Миколаївщини, який викрав у знайомого виплати за безвісти зниклого сина. Фото: Нацполіція

Раніше судимий 37-річний мешканець Казанки, що на Миколаївщині викрав 250 тисяч гривень з банківської картки знайомого, на яку чоловік отримував виплати у зв’язку із зникненням безвісти сина-військового.

Про це повідомили пресслужби прокуратури та поліції Миколаївської області.

За даними слідства, чоловік, який деякий час проживав разом з 60-річним потерпілим, дізнався про отримання ним виплат та викравши банківську карту зняв 30 тисяч гривень у банкоматі й потайки повернув її на місце.

Через довірливі відносини зі своїм знайомим, чоловік отримав доступ до його мобільного банкінгу та перерахував 220 тисяч гривень на рахунок іншого знайомого, який не знав, що ці гроші вкрадені.

Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави 151,4 тисячі гривень.

Нагадаємо, мешканця Миколаївщини засудили за вчинення грабежу в умовах воєнного стану. Чоловік через відчинене вікно проник до будинку мешканця села Красне Миколаївського району й вкрав мобільний телефон та гроші.