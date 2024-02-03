У Києві викрили організаторів вечірок із груповим сексом/Фото: pixabay.com

У Києві судили організаторів вечірок із груповим сексом. Один із них — місцевий таксист — отримав іспитовий термін.

Про це пише «ТСН» з посиланням на вирок Шевченківського районного суду Києва.

За даними слідства, троє спільників у листопаді 2022-го — січні 2023 року вирішили організовувати вечірки із груповим сексом. Для цього вони розмістили оголошення в телеграм-каналах і підшукували потенційних учасників вечірки.

Також підозрювані дізнавалися про сексуальні вподобання клієнтів, орендували приміщення, замовляли фуршет і купували контрацептиви. Ідея з такими вечірками полягала в тому, що незнайомці займалися між собою груповим сексом і платили за це організаторам «заходу».

Тоді ж цим зацікавилися правоохоронці, агент яких здійснив «оперативну закупівлю» та кілька разів їздив на групові вечірки — до квартир і сауни.

За даними слідства, підозрювані провели кілька таких вечірок, після чого їх затримала поліція.

Один з організаторів заходу під час слідства провину визнав та уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним за частиною 2 статті 302 КК України та засудив на 3 роки позбавлення волі, замінивши на рік іспитового терміну.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві судитимуть чотирьох жінок, яких затримали за організацію роботи онлайн-порностудії.