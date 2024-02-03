У Києві судили організаторів вечірок із груповим сексом. Один із них — місцевий таксист — отримав іспитовий термін.
Про це пише «ТСН» з посиланням на вирок Шевченківського районного суду Києва.
За даними слідства, троє спільників у листопаді 2022-го — січні 2023 року вирішили організовувати вечірки із груповим сексом. Для цього вони розмістили оголошення в телеграм-каналах і підшукували потенційних учасників вечірки.
Також підозрювані дізнавалися про сексуальні вподобання клієнтів, орендували приміщення, замовляли фуршет і купували контрацептиви. Ідея з такими вечірками полягала в тому, що незнайомці займалися між собою груповим сексом і платили за це організаторам «заходу».
Тоді ж цим зацікавилися правоохоронці, агент яких здійснив «оперативну закупівлю» та кілька разів їздив на групові вечірки — до квартир і сауни.
За даними слідства, підозрювані провели кілька таких вечірок, після чого їх затримала поліція.
Один з організаторів заходу під час слідства провину визнав та уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним за частиною 2 статті 302 КК України та засудив на 3 роки позбавлення волі, замінивши на рік іспитового терміну.
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У Києві судили організаторів вечірок із груповим сексом. Один із них — місцевий таксист — отримав іспитовий термін.
Про це пише «ТСН» з посиланням на вирок Шевченківського районного суду Києва.
За даними слідства, троє спільників у листопаді 2022-го — січні 2023 року вирішили організовувати вечірки із груповим сексом. Для цього вони розмістили оголошення в телеграм-каналах і підшукували потенційних учасників вечірки.
Також підозрювані дізнавалися про сексуальні вподобання клієнтів, орендували приміщення, замовляли фуршет і купували контрацептиви. Ідея з такими вечірками полягала в тому, що незнайомці займалися між собою груповим сексом і платили за це організаторам «заходу».
Тоді ж цим зацікавилися правоохоронці, агент яких здійснив «оперативну закупівлю» та кілька разів їздив на групові вечірки — до квартир і сауни.
За даними слідства, підозрювані провели кілька таких вечірок, після чого їх затримала поліція.
Один з організаторів заходу під час слідства провину визнав та уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним за частиною 2 статті 302 КК України та засудив на 3 роки позбавлення волі, замінивши на рік іспитового терміну.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві судитимуть чотирьох жінок, яких затримали за організацію роботи онлайн-порностудії.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|