У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який вранці того ж дня вийшов з-під варти. Зловмисник сів за кермо під дією алкоголю, після чого напав на поліцейського.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.
«Ввечері 2 лютого наряд патрульної поліції виявив автомобіль ВАЗ-2109, водій якого порушив правила дорожнього руху. На вимоги поліцейських зупинити транспортних засіб керманич продовжував рух, намагаючись зникнути з місця події. Згодом поліцейські таки зупинили автомобіль та виявили, що за його кермом перебував чоловік із явними ознаками сп’яніння», — зазначили правоохоронці.
Під час спілкування з патрульними чоловік поводився чоловік вдарив одного з поліцейських у живіт.
Після проведення обстеження, виявилося, що затриманий перебував у стані не тільки алкогольного сп'яніння, а й під дією наркотиків.
«Зловмисником виявився місцевий мешканець, якого на початку січня поліцейські затримали за серію крадіжок з магазинів у обласному центрі. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, але згодом, подавши апеляцію, суму застави молодик вніс та вранці 2 лютого був звільнений з-під варти», — пояснили у поліції.
Як виявилося, чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та нині є обвинуваченим у судах Херсона та Одеси.
Наразі, за скоєне, зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, у Вознесенську правоохоронці затримали чоловіка, який викрав автомобіль Opel Kadett і сховав його у себе e дворі за декілька кілометрів від місця злочину.
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У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який вранці того ж дня вийшов з-під варти. Зловмисник сів за кермо під дією алкоголю, після чого напав на поліцейського.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.
«Ввечері 2 лютого наряд патрульної поліції виявив автомобіль ВАЗ-2109, водій якого порушив правила дорожнього руху. На вимоги поліцейських зупинити транспортних засіб керманич продовжував рух, намагаючись зникнути з місця події. Згодом поліцейські таки зупинили автомобіль та виявили, що за його кермом перебував чоловік із явними ознаками сп’яніння», — зазначили правоохоронці.
Під час спілкування з патрульними чоловік поводився чоловік вдарив одного з поліцейських у живіт.
Після проведення обстеження, виявилося, що затриманий перебував у стані не тільки алкогольного сп'яніння, а й під дією наркотиків.
«Зловмисником виявився місцевий мешканець, якого на початку січня поліцейські затримали за серію крадіжок з магазинів у обласному центрі. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, але згодом, подавши апеляцію, суму застави молодик вніс та вранці 2 лютого був звільнений з-під варти», — пояснили у поліції.
Як виявилося, чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та нині є обвинуваченим у судах Херсона та Одеси.
Наразі, за скоєне, зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, у Вознесенську правоохоронці затримали чоловіка, який викрав автомобіль Opel Kadett і сховав його у себе e дворі за декілька кілометрів від місця злочину.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|