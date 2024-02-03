У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який вранці того ж дня вийшов з-під варти. Зловмисник сів за кермо під дією алкоголю, після чого напав на поліцейського.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

«Ввечері 2 лютого наряд патрульної поліції виявив автомобіль ВАЗ-2109, водій якого порушив правила дорожнього руху. На вимоги поліцейських зупинити транспортних засіб керманич продовжував рух, намагаючись зникнути з місця події. Згодом поліцейські таки зупинили автомобіль та виявили, що за його кермом перебував чоловік із явними ознаками сп’яніння», — зазначили правоохоронці.

Під час спілкування з патрульними чоловік поводився чоловік вдарив одного з поліцейських у живіт.

Після проведення обстеження, виявилося, що затриманий перебував у стані не тільки алкогольного сп'яніння, а й під дією наркотиків.

«Зловмисником виявився місцевий мешканець, якого на початку січня поліцейські затримали за серію крадіжок з магазинів у обласному центрі. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, але згодом, подавши апеляцію, суму застави молодик вніс та вранці 2 лютого був звільнений з-під варти», — пояснили у поліції.

Як виявилося, чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та нині є обвинуваченим у судах Херсона та Одеси.

Наразі, за скоєне, зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, у Вознесенську правоохоронці затримали чоловіка, який викрав автомобіль Opel Kadett і сховав його у себе e дворі за декілька кілометрів від місця злочину.