Результати фіналу національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2024» оголосять 4 лютого через збій у застосунку «Дія».
Про це повідомив ведучий фіналу нацвідбору Тімур Мірошниченко під час трансляції.
За його словами, сьогодні, 3 лютого, переможця нацвідбору не можна визначити.
«Дія» досі не відновлена, а час досить пізній, і ми не можемо тягнути», — сказав Тімур Мірошниченко.
Водночас він додав, що тільки-но застосунок відновить роботу, відкриється голосування, яке триватиме не 30 хвилин, як раніше зазначалося, а весь день, 4 лютого.
О 15:15 на телеканалі «Суспільне. Культура» повторно покажуть фінал нацвідбору в записі, а вже орієнтовно о 19:05 розпочнеться прямий етер. Тоді ж закриють голосування для глядачів і оголосять переможця.
«Давайте все перетворювати у позитив. У телеглядачів, в армії фанатів музикантів, буде значно більше часу на голосування», — зауважив ведучий.
Нагадаємо, українці 3 лютого мали обрати представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте, користувачі скаржаться, що застосунок не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав».
Відомо, що у «Євробаченні-2024» візьмуть участь 37 країн, включно з п’ятьма країнами-засновницями — Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція — та країною-переможницею попереднього конкурсу — Швецією.
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Результати фіналу національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2024» оголосять 4 лютого через збій у застосунку «Дія».
Про це повідомив ведучий фіналу нацвідбору Тімур Мірошниченко під час трансляції.
За його словами, сьогодні, 3 лютого, переможця нацвідбору не можна визначити.
«Дія» досі не відновлена, а час досить пізній, і ми не можемо тягнути», — сказав Тімур Мірошниченко.
Водночас він додав, що тільки-но застосунок відновить роботу, відкриється голосування, яке триватиме не 30 хвилин, як раніше зазначалося, а весь день, 4 лютого.
О 15:15 на телеканалі «Суспільне. Культура» повторно покажуть фінал нацвідбору в записі, а вже орієнтовно о 19:05 розпочнеться прямий етер. Тоді ж закриють голосування для глядачів і оголосять переможця.
«Давайте все перетворювати у позитив. У телеглядачів, в армії фанатів музикантів, буде значно більше часу на голосування», — зауважив ведучий.
Нагадаємо, українці 3 лютого мали обрати представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте, користувачі скаржаться, що застосунок не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав».
Відомо, що у «Євробаченні-2024» візьмуть участь 37 країн, включно з п’ятьма країнами-засновницями — Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція — та країною-переможницею попереднього конкурсу — Швецією.