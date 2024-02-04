Водолаз-рятувальник. Фото: ДСНС України

На Миколаївщині у селі Возсіятське Вознесенського району з річки Громоклія дістали тіла двох чоловіків.

Про це повідомляє Державній службі України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Подія сталася у суботу, 3 грудня.

«Чергове відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалось для надання допомоги співробітникам поліції, які сповістили про те, що в акваторії річки Громоклія на відстані 10 м від берега виявлено тіла чоловіків 1985 та 1987 років народження», — йде мова у повідомленні.

Використовуючи надувний човен Kolibri, рятвальники транспортували тіла на берег та передали слідчо-оперативної групи поліції. Також зазначається, що за зовнішнім оглядом ознак насильницької смерті не виявлено.

Нагадаємо, що у Миколаєві 9 грудня 2023 року водолази завершили пошук тіла жінки, яка потонула у річці Інгул.

Раніше повідомлялося, що з початку 2023 року кількість трагічних випадків з утопленням на водних об’єктах Миколаївської області зросла.