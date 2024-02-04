Затримані чоловіки, які намагалися перетнути кордон. Фото ДПСУ.

На Закарпатті затримали п’ятьох чоловіків, яким за гроші пообіцяли безпечно, але незаконно доставити в Угорщину.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Чоловіків, які пообіцяли їм «легенький і швидкий перехід без річки та води», вони знайшли у соціальних мережах. З прибуттям на Закарпаття чоловіків, які не були знайомі раніше, зібрали в один автомобіль та повезли у невідомому напрямку. Далі їм надали гумовий човен та повідомили, що прийдеться перепливати річку.

Зазначається, що кожен з них мав заплатити від 5 до 10 тисяч доларів, але їх не попередили, що перетинати кордон доведеться на надувному човні через Тису в обхід пунктів пропуску.

«Житель Тернопільщини за можливість перетнути кордон мав заплатити 7 тисяч євро. Мешканцям Київщини та Львівщини переправники призначили ціну у розмірі 10 та 5 тисяч доларів.Ще двоє спільників, житель Харківщини та Тернопільщини, не знали скільки повинні були сплатити за свою мандрівку, оскільки з переправниками про умови їх вояжу із ймовірним смертельним фіналом, домовлялися їхні матусі, які наразі перебувають за кордоном. Усіх п’ятьох об’єднувала одна мета —незаконний перетин кордону з Угорщиною», — йде мова у повідомленні.

Однак до берега чоловіки не доплили, 300 метрів до держрубежу порушників виявили прикордонники.

«Зловмисники, проігнорувавши законні вимоги наряду, спробували тікати, проте були затримані та доставлені до прикордонного підрозділу», — повідомляють прикордонники.

Стосовно чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені статтею 204-1 КУпАП («Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України») та статтею 185.10 («Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону»), справи скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.