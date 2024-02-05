Станом на 5 лютого по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
«Навіть у мирний час, аби забезпечити Україну донорською кров’ю, її мають здавати близько мільйона людей. До повномасштабного вторгнення донорів було втричі менше, ніж потрібно, на сьогодні ж потреба у крові постійна та надзвичайно гостра. Для військових потреб її транспортують з усієї країни, тож ваша донація буде надважливою, де б ви не мешкали», — коментує співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України Ірина Славінська.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Станом на 5 лютого по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
«Навіть у мирний час, аби забезпечити Україну донорською кров’ю, її мають здавати близько мільйона людей. До повномасштабного вторгнення донорів було втричі менше, ніж потрібно, на сьогодні ж потреба у крові постійна та надзвичайно гостра. Для військових потреб її транспортують з усієї країни, тож ваша донація буде надважливою, де б ви не мешкали», — коментує співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України Ірина Славінська.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.