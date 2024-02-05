Станом на 5 лютого по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.

Про це повідомляє платформа ДонорUA.

«Навіть у мирний час, аби забезпечити Україну донорською кров’ю, її мають здавати близько мільйона людей. До повномасштабного вторгнення донорів було втричі менше, ніж потрібно, на сьогодні ж потреба у крові постійна та надзвичайно гостра. Для військових потреб її транспортують з усієї країни, тож ваша донація буде надважливою, де б ви не мешкали», — коментує співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України Ірина Славінська.