Наслідки ворожого удару по Харківщині, 6 лютого, 2024 року. Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Золочеву на Харківщині травм зазнали три жінки.

Про це 6 лютого повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними ОВА, жінки 39 та 28 років перебувають у травматологічному відділенні із переломами кінцівок. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний.

«21-річна жінка, мати загиблої дитини, у стані середньої важкості перебуває в хірургії. Наразі лікарі проводять усі необхідні обстеження та подальше лікування», — зазначив Олег Синєгубов.

Що відомо про ракетний удар РФ по Золочеву

Вночі, 6 лютого, росіяни завдали ударів по Золочеву Богодухівського району Харківської області, влучивши в готель. Внаслідок атаки загинув двомісячний хлопчик.

За даними Харківської ОВА, окупанти били по готелю ракетами С-300. Також пошкоджено сім приватників будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.