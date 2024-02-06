Інспектор Одеської митниці, якого викрили на корупції. Фото: СБУ

СБУ викрила інспектора Одеської митниці на організації корупційної схеми під час митного контролю.

Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

За даними слідства, митник систематично вимагав гроші від підприємців за безперешкодний імпорт та експорт товару. Він брав з них від 400 до 750 доларів, вартість залежала від обсягів вантажу.

«За хабарі посадовець пропускав продукцію без проходження відповідної процедури та сплати митних платежів державі. Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів отримання інспектором хабарів з підприємців», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» після отримання чергової неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх причетних до корупційної схеми.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань викрило на Одеській митниці масштабну схему вимагання хабарів, без яких не пропускали в Україну навіть генератори.

