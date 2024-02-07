Петро Тимофійович Моторний. Фото: Державна міграційна служба України

Петру Моторному —104 роки. У такому поважному віці чоловік вирішив оформити закордонний паспорт, щоб поїхати до родичів.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

Після початку повномасштабної війни довгожитель жодного разу не покидав Миколаїв, не дивлячись на вмовляння доньки приїхати до неї в Аргентину. Однак, зараз жінці все ж вдалося вмовити батька.

Тож, пан Петро звернувся до Центрального відділу міграційної служби Миколаєва для отримання послуги.

Незабаром, він має отримати закордонний паспорт та зможе зустрітися зі своєю родиною.

Нагадаємо, що у Миколаєві мешкають 12 людей, яким виповнилось 100 і більше років. Найстарший, Петро Тимофійович Моторний, нещодавно зустрів 104 день народження.