На Буковині біля прикордонної річки знайшли тіло чоловіка, Фото: ДПСУ

На березі річки Прут знайшли тіло жителя Харківської області, який хотів потрапити до Румунії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Намагався потрапити до Румунії, перетинаючи Тису. Тіло чоловіка виявили на березі річки», — йдеться в заяві.

Зазначається, що про загиблого поінформували прикордонників румунські колеги. Тіло знайшли навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Мамалига».

Загиблим виявився громадянин України 1982 року народження, житель Харківської області. Наразі румунські правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі.

У ДПСУ не виключають, що чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, перетнувши річку.

«Річкова ділянка кордону — небезпечна для вашого життя та здоровʼя. Закликаємо утриматися від незаконних мандрівок», — наголосили прикордонники.

Нагадаємо, у січні цього року, співробітники Держприкордонслужби України затримали чоловіків, які намагались втекти з України.

Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.

А на кордоні з Румунією затримали 10 чоловіків, які також намагалися незаконно перетнути державний кордон.