Чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться вже наступного тижня.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

Засідання відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі Альянсу у бельгійському Брюсселі. Головуватиме на зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін.

«Додаткова інформація про цю зустріч буде опублікована пізніше», – додали в НАТО.

У офіційній заяві Альянсу також повідомляється, що Міністри оборони країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого 2024 року. Засідання проходитиме під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Зазначимо, що це буде вже 19 засідання у форматі Рамштайн. Попередня зустріч відбулася 23 січня у форматі онлайн.

Нагадаємо, Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу до Альянсу.

У жовтні минулого року на зустрічі «Рамштайн» в Брюселі, генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував майбутнє України в НАТО та закликав продовжувати військову підтримку Києва.