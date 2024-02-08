Сервіси Google. Фото: iStock

На тимчасово окупованих територіях росіяни блокують доступ до сервісів Google.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Мешканці низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошуковику Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet. Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на «російські аналоги».

«Проте відомо, що компанія Яндекс передає інформацію окупантам та допомагає відслідковувати рух українців на ТОТ», — зазначають у Центрі.

Раніше там також повідомили, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують викрадати місцевих мешканців.