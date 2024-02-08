Авдіївка 7 лютого 2024 року, Фото: Юрій Бутусов

Російські окупаційні війська 8 лютого завдали двох ударів по Авдіївці Донецької області, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Ще одна людина загинула від рук росіян в Авдіївці. Сьогодні вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів — загинула 72-річна жінка, пошкоджено два будинки», — написав він.

Глава ОВА наголосив, що у місті досі залишаються понад 900 жителів, які наражають себе на смертельну небезпеку.

«Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!» — наголосив Вадим Філашкін.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого війська РФ здійснили ракетний обстріл Селидового Донецької області. Під вогнем вкотре опинилась житлова забудова, де поряд з приватним сектором знаходяться багатоквартирні будинки. В результаті атаки росіян на місто отримали поранення сім цивільних, серед них 6-річний хлопчик.

У листопаді 2023 року повідомлялось, що в Авдіївці без світла, тепла, води та зв’язку залишаються понад 1 300 мешканців.